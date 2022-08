Aga Khan entra no Taguspark

A comunidade ismaelita (representada pelo Imamat Ismaili) concluiu a aquisição de uma participação na sociedade promotora do parque empresarial Taguspark, em Oeiras. É também nesse concelho que está a arrancar a construção de uma academia Aga Khan, sendo que é em Lisboa que está localizada a sede mundial deste ramo da religião muçulmana.

Para poder entrar na Taguspark — Sociedade de Promoção e Desenvolvimento do Parque de Ciência e Tecnologia da Área de Lisboa, o Imamat Ismaili que tem em Aga Khan o seu líder comprou os 10% que pertenciam à Caixa Geral de Depósitos (CGD), uma operação que necessitou do aval do Governo.

