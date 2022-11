Metade do dinheiro emprestado pela banca é para comprar casa

As séries longas do sector bancário português 1990-2018 — uma inédita base de dados do Banco de Portugal que permite traçar a história do sector nas últimas três décadas — revelam que nunca a habitação teve tanto peso no stock de crédito concedido pelos bancos aos seus clientes, sejam eles famílias, empresas ou organismos públicos.

Hoje, a compra de casa responde por praticamente metade deste total do crédito interno, quando nem chegava a um terço no início da década de 90. Esta série longa termina mesmo com um novo máximo: no final de 2018, o crédito à habitação (€92,3 mil milhões) já representava 48% do stock de crédito interno (€192,3 mil milhões).

