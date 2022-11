Efeitos do coronavírus no turismo. “Se quiser comprar uma viagem para Pequim, não tenho como a colocar lá”

As agências de viagens estão a suspender os circuitos turísticos na China. "As ligações para a China foram interrompidas. Se quiser comprar uma viagem para Pequim não tenho como a colocar lá. O destino simplesmente não aparece no sistema", garante ao Expresso um funcionário de um operador turístico.

Uma a uma, mas não de forma oficial, várias agências de viagens foram confirmando a informação. "Neste momento não podemos vender viagens para a China", diz uma funcionária de uma agência. "Tínhamos um programa para fevereiro que foi cancelado", adianta uma colega de outra agência. "Neste momento, temos vários pedidos de clientes que estão suspensos, a aguardar luz verde", referem noutra agência.

A explicação é sempre igual: "O coronavírus". Quanto ao espaço abrangido pela suspensão, resume-se a um triângulo que abrange a China, mas também, Hong Kong e Macau. "É um quadro comum a toda a União Europeia", garantem os funcionários.

E em todos os balcões também se fala da necessidade de informação sobre reembolsos, apesar de os funcionários irem adiantando que "neste momento há razões para cancelar viagens para a China sem penalizações".

O Expresso tentou contactar a APAVT - Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, mas sem sucesso.

Na página dos "Conselhos aos Viajantes", o Ministério dos Negócios Estrangeiros refere que "nas presentes circunstâncias, desaconselham-se neste momento, e até que a situação atual seja revista pelas autoridades chinesas, viagens não essenciais à China, não apenas pelos eventuais riscos de saúde mas também pelas presentes limitações na circulação dentro do país".

"O governo chinês emitiu um comunicado aos operadores turísticos do país a requerer a suspensão de pacotes de viagens de grupo em toda a China. Em Pequim, os locais turísticos, os recintos culturais e as salas de espetáculo foram encerradas preventivamente", refere a mesma informação, Sem qualquer referência à suspensão das ligações à China, a página aconselha, ainda "os viajantes a efetuar o registo das suas viagens na aplicação Registo ao Viajante".