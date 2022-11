Via Verde prepara portagens por GPS

É uma questão de tempo. A tecnológica portuguesa A-to-Be, que fornece a tecnologia da Via Verde, já está a fazer a experiência numa autoestrada norte-americana mas planeia expandir esta solução a mais locais, em especial na Europa.

As portagens físicas nas autoestradas, com ou sem portageiro, podem ter os dias contados. Basta ter um identificador, em quase tudo idêntico ao que hoje já usamos na Via Verde, só que em vez de enviar o sinal do nosso número de cliente para um pórtico comunica diretamente com um satélite e as portagens passam a ser pagas pelo sistema de geolocalização.

