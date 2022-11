Boeing 737 MAX não volta a voar antes do Verão

A Boeing disse esta terça-feira não esperar que os reguladores federais de aviação norte-americanos aprovem as alterações feitas ao 737 MAX até ao verão. O adiamento poderá empurrar o regresso do avião para a época alta das viagens de verão ou, possivelmente, além dela, assinala a AP.

De acordo com a Associated Press (AP), esta nova calendarização - a última de sucessivos atrasos no processo de aprovação do avião, que está proibido de voar desde março último, após dois acidentes que provocaram 346 mortos - irá criar mais problemas às companhias aéreas que possuem o 737 MAX. A Boeing afirmou ainda que Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla inglesa) irá decidir quando é que o 737 MAX poderá voar novamente, mas que periodicamente dará às companhias aéreas e fornecedores a melhor estimativa de quando isso poderá suceder.

"Esta estimativa atualizada é divulgada pela nossa experiência com o processo de certificação", disse a empresa, num comunicado citado pela AP.

As primeiras informações sobre a prorrogação da proibição de voos do 737 MAX fizeram cair as ações da Boeing em mais de 5% e levaram à suspensão temporária da negociação em Wall. Quarenta minutos depois, as ações contiuavam em baixa e e terminaram a perder 3,33%.

A fatura do pesadelo 737 tem margem para subir O projeto deve subir ainda mais para a Boeing, dizem analistas financeiros, que estimam que a Boeing tenha prejuízos diários da ordem dos mil milhões de dólares. Os lucros cessantes provocados pela paragem do 737 MAX estão atualmente avaliados em 9,2 mil milhões de dólares, mas este valor deverá ser revisto em alta pelo novo diretor-geral da companhia David Calhoun – em funções desde dia 13- quando os resultados anuais forem publicados a 29 de janeiro.