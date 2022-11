A PwC deixa de trabalhar com família Dos Santos, mas continua a auditar BF

Ao contrário do que o Expresso noticiou na edição de sábado, no texto com o título “Unitel e BFA fora do controlo de Isabel dos Santos”, a PwC vai continuar a trabalhar com o Banco Fomento de Angola, esclareceu fonte oficial da auditora.

A PwC irá, no entanto, conforme o Expresso também noticiou, “pôr fim à sua relação profissional existente com entidades controladas por membros da família de (José Eduardo) dos Santos”.

Em Portugal, a PwC é a auditora da Efacec, empresa controlada em 65% por Isabel dos Santos, através da Winterfell, onde esta detém 50% do capital.