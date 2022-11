Justiça do Mónaco investiga José Eduardo dos Santos e Isabel dos Santos

“Encruzilhada.” Foi nestes termos que Lopo do Nascimento, dirigente histórico do MPLA, reagiu à investigação que as autoridades judiciais do Mónaco estão a realizar ao antigo Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. No mesmo processo estão a ser investigados a filha, Isabel dos Santos, e o genro, Sindika Dokolo, todos suspeitos do crime de branqueamento de capitais.

As investigações poderão vir a estender-se a outros familiares, amigos e colaboradores mais próximos que, de forma direta ou indireta, com eles estiveram envolvidos em negócios: “Isto pode atingir muita gente que no passado detinha poderes e ligações com Isabel dos Santos e marido”, revelou um oficial dos serviços de investigação criminal de Angola, que acompanha o caso em estreita colaboração com a Interpol. Na origem das suspeitas das autoridades monegascas estarão elevados montantes depositados em instituições financeiras no principado.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.