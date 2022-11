O esboroar do poder de Isabel dos Santos em Portugal

Não é preciso recuar mais do que três anos para surgirem imagens de Isabel dos Santos a espalhar charme em Portugal e a apresentar-se como uma investidora de peso e poderosa — era (indiretamente) acionista de referência da Galp, da NOS e do BPI, esteve para ser parceira da Sonae nos negócios de distribuição em Angola, chegou a admitir entrar no capital do BCP e até ser dona de um jornal. A Santoro Finantial, a holding com que Isabel dos Santos atua em Portugal, presidida pelo seu braço direito Mário Leite da Silva, tem os escritórios na artéria mais cara da capital, a Avenida da Liberdade.

A empresária respirava prosperidade, apesar de os seus negócios serem financiados, por vezes, pela banca portuguesa. Hoje, toda essa aura se esfumou.

