Banca perdoa €277 milhões só a quatro empresas

Só em 2019, e apenas com quatro grupos empresariais, os bancos portugueses perdoaram €277 milhões em créditos anterior­mente concedidos que já não vão receber. Este montante representa mais de dois terços do total financiado pelas instituições. Em 2020 haverá seguramente mais perdões para contabilizar. Os exemplos seriam muito mais dos que aqui se apresentam (texto em baixo), mas os bancos argumentam que as perdas se justificam e que se evita um mal maior.

Entre a viabilidade e a recuperação destes grupos, a reestruturação de dívidas para evitar o incumprimento e a última fase desejada (a falência), os bancos medem as consequências. Mas nunca, como agora, se falou tanto de perdões. E não se trata de pequenos perdões, são perdões de milhões para que os bancos possam recuperar entre 20% a 30% das dívidas de grupos conhecidos e que, de uma forma ou de outra, já foram estrelas da companhia, ou se preparavam para o ser. Nenhum dos casos é igual, como se pode concluir, mas todos têm um facto em comum: os bancos perderam dinheiro.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.