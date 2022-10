Morreu a matriarca da família Espírito Santo

Morreu Maria do Carmo Moniz Galvão Espírito Santo, a matriarca da família Espírito Santo. Aos 86 anos sofreu um AVC e não resistiu, apurou o Expresso. A notícia já tinha sido avançada esta quinta-feira pelo jornal “Eco”. Era a maior acionista individual do BES.

Prima de Ricardo Salgado, era muito discreta e não aparecia em eventos sociais nem se deixava fotografar. Vivia entre Portugal e a Suíça. Regressara recentemente devido a problemas de saúde. Tinha a posição mais forte no GES, ainda assim não tinha presença no conselho superior, onde os cinco ramos discutiam o futuro do grupo. Era, aí, representada pelo filho, Manuel Fernando Espírito Santo, que era o responsável pela área não financeira do universo.

Além de participações no GES e BES, tinha ações ainda na Santogal. Chegou a estar à frente de uma fortuna de 645,8 milhões de euros. Em 2011 entrou para o ranking dos mais ricos de Portugal, lista onde figurou até 2013 - nesse ano a sua fortuna ascendia aos 497 milhões de euros. Chegou a ser a mulher mais rica de Portugal. Com a queda do BES, em 2014, foi afastada da lista.

A presença de Maria do Carmo Moniz Galvão Espírito Santo foi pedida por todos os partidos na na comissão de inquérito à gestão do BES/GES, mas a audição nunca se realizou.

Casou aos 21 anos, refere um artigo de arquivo da revista “Sábado¨, com Manuel Ricardo Espírito Santo Silva, unindo dois dos grupos mais poderosos do país.

Recentemente José Manuel Espírito Santo, primo de Ricardo Salgado, também sofreu um AVC.