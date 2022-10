Auditoria e audiências tramam TVI

A Media Capital vale menos €50 milhões do que o antecipado até aqui. A auditoria às contas do primeiro semestre, que baixou os resultados da dona da TVI, e a quebra das audiências, que se tem intensificado ao longo do ano, contribuíram para a redução do preço a pagar pela Cofina na operação de compra. A detentora do “Correio da Manhã” pode, assim, limitar o financiamento necessário para concretizar a operação, que inclui um aumento de capital junto de investidores como Mário Ferreira.

O valor da compra da Media Capital pela Cofina desceu de €171 milhões para €123 milhões, segundo acordaram a compradora e a vendedora, a espanhola Prisa, esta semana. A desvalorização deveu-se à queda do valor atribuído à empresa, que passou de €255 milhões, em setembro, para €205 milhões. A diferença entre o valor da compra e o valor da empresa é de cerca de €80 milhões — valor idêntico ao dos financiamentos obtidos pela Media Capital. Com esta descida, chega-se ao preço final da operação: a empresa espanhola garante que não há, a partir daqui, possibilidade de ajustes.

