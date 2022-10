Ricos estão ainda mais ricos. Classe média resiste à crise

As desigualdades na sociedade portuguesa agravaram-se nos últimos 40 anos, apesar da adesão à União Europeia e à Zona Euro.

O facto mais chocante é que os 10% mais ricos da população ficaram ainda mais ricos, viram o seu peso no rendimento nacional subir 5,3 pontos percentuais desde o princípio dos anos 80 do século passado. Em contraste flagrante com os 50% de mais baixos rendimentos, ou seja, metade da população, que registou uma redução de 5,2 pontos percentuais no bolo total, segundo os dados da World Inequality Database (WID), localizada na École d’ Économie de Paris.

