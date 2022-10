Europa-América entra em insolvência

É uma das mais antigas editoras de livros em Portugal. Fundada a 29 de maio de 1945, a Publicações Europa-América enfrenta há vários anos uma difícil situação financeira, que culminou agora com a apresentação à insolvência no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa-Oeste (Sintra), numa ação que deu entrada esta quinta-feira e que lista mais de 50 credores, incluindo a família Lyon de Castro, fundadora e ainda dona da empresa.

Entre os credores estão outras editoras, como a Gradiva, instituições financeiras, como o banco Santander, e o Estado, através do Instituto da Segurança Social. O Expresso tentou contactar a Europa-América por telefone e e-mail para obter mais informação sobre o processo de insolvência que agora se inicia, mas não obteve qualquer resposta.

Mas os elementos que o Expresso recolheu sobre a Europa-América mostram que há pelo menos cinco anos consecutivos que a empresa acumula prejuízos. Em 2018 teve perdas de 480 mil euros e pela primeira vez viu o seu balanço entrar no vermelho, com capitais próprios negativos de 638 mil euros. A empresa, que apresentava no final do ano passado um ativo de 1,38 milhões de euros, soma um passivo de 2,02 milhões.

Há vários anos que a Europa-América soma uma faturação entre os 600 e os 800 mil euros anuais, um volume de receitas insuficiente para cobrir os seus custos. Segundo um relatório da Informa D&B, o último exercício com EBITDA positivo (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) foi 2014. No final de 2018 a empresa, que tem a sua sede em Mem Martins, tinha 12 trabalhadores.

Fundada há 74 anos, a Europa-América está desde 2017 na lista de devedores à Segurança Social. Não foi possível apurar o exato valor que a empresa tem em dívida ao Estado.

Este ano a Europa-América apenas foi alvo de uma ação de execução, movida pela empresa Ibook, no valor de 2 mil euros. No ano passado tinha sido alvo de uma ação laboral de cerca de 40 mil euros. E em 2017 tinham dado entrada em tribunal outros três processos contra a Europa-América, sendo o principal uma ação executiva do Santander no valor de 173 mil euros.

Segundo o seu site, a Europa-América já publicou mais de 51 milhões de livros, tendo editado obras de 1900 autores portugueses e estrangeiros e colaborando com cerca de 1500 livrarias e outros pontos de venda.