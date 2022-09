BCE mantém política de Draghi

Na primeira reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) presidida esta quinta-feira por Christine Lagarde, o conselho decidiu manter o quadro de taxas herdado de Mario Draghi e reafirmar o programa de compra de ativos, reiniciado a 1 de novembro, e o plano de reinvestimentos.

Lagarde assumiu a presidência do BCE a 1 de novembro, sucedendo a Mario Draghi. Ao contrário do italiano que teve de corrigir os erros de Jean-Claude Trichet logo na primeira reunião a que presidiu a 3 de novembro de 2011, a francesa não mexeu na herança e reafirmou a estratégia expansionista seguida pelo antecessor.

A expetativa dirige-se, agora, para a primeira conferência de imprensa de Lagarde em Frankfurt pelas 13h30 (hora portuguesa), onde se espera uma bateria de perguntas sobre temas críticos da política do BCE por parte parte dos jornalistas.

Segundo o comunicado oficial, que mantém a linguagem tradicional do banco, "o conselho decidiu que a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito permanecerão inalteradas em 0%, 0,25% e −0,50%, respetivamente". OBCE mantém a estratégia herdada de Draghi de manter as taxas de juro diretoras do BCE "nos níveis atuais ou em níveis inferiores até observar que as perspetivas de inflação estão a convergir de forma robusta no sentido de um nível suficientemente próximo, mas abaixo, de 2% no seu horizonte de projeção e que essa convergência se tenha refletido consistentemente na dinâmica da inflação subjacente".

O comunicado recorda, depois, que o programa de compra de ativos foi reiniciado a 1 de novembro "a um ritmo mensal de 20 mil milhões de euros" e o BCE "espera que estas aquisições decorram enquanto for necessário para reforçar o impacto acomodatício das taxas diretoras e que cessem pouco antes de começar a aumentar as taxas de juro diretoras do BCE".

Finalmente, o conselho reafirma que "pretende continuar a reinvestir, na totalidade, os pagamentos de capital dos títulos vincendos adquiridos no âmbito do programa de compra durante um período prolongado após a data em que comece a aumentar as taxas de juro diretoras do BCE e, em qualquer caso, enquanto for necessário para manter condições de liquidez favoráveis e um nível amplo de acomodação monetária".