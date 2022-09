Porto: Casa de Saúde dos Aliados passa a hotel

Cinco anos depois de comprar à imobiliária de António Amorim o edifício da Casa de Saúde dos Aliados, a família Barrias prepara-se para fechar o cerco hoteleiro à principal avenida da Baixa do Porto, com o Plaza Aliados. O investimento é de €16 milhões. O Plaza é a quinta unidade da família Barrias que tem como referência a sala de visitas da cidade, rematada pela Câmara Municipal. Junta-se a marcas históricas da hotelaria portuense como o Hotel Aliados, Pão de Açúcar, Vera Cruz ou Internacional, o terceiro mais antigo da cidade, inaugurado em 1905.

As obras de reabilitação, a cargo da construtora ACA, avançam a todo o vapor para que o novo hotel com 97 quartos possa ser inaugurado no último trimestre de 2021. O Plaza tem a particularidade de ser construído de raiz pela família, sendo o primeiro quatro estrelas da rede Barrias.

