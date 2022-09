Governo quer subir o salário mínimo para 635 euros em 2020, noticia o “Jornal Económico”

Ana Mendes Godinho deverá apresentar uma proposta de aumento do salário mínimo nacional dos atuais 600 euros para 635 já a partir de janeiro de 2020, na reunião da Concertação Social que decorre esta quarta-feira. A notícia foi avançada esta terça-feira pelo "Jornal Económico" e indica que, a concretizar-se, corresponderia a uma harmonização do setor privado com a remuneração mínima que já se encontra em vigor na função pública.

A progressão do salário mínimo em cumprimento da promessa efetuada pelo Governo será feita de forma "gradual e equilibrada" ao longo da atual legislatura, de acordo com as palavras da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, com a meta de chegar a 2023 com a remuneração fixada em 750 euros.

Do lado sindical, como explçiucou o Expresso na edição desta terça-feira do Diário, a UGT reivindica um aumento do salário mínimo já para 660 euros em 2020 — valor “aberto a negociação” —, atingindo pelo menos os 800 euros até 2023. Já a CGTP quer atingir os 850 euros a curto prazo — estando disponível para discutir o calendário — defendendo um aumento de 90 euros para todos os trabalhadores já em janeiro (e não apenas no salário mínimo).

As dificuldades para se at8ngir um acordo na Concertação Social são elevadas. João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), considera mesmo “improvável” a possibilidade de alcançar um entendimento em torno da subida da remuneração mínima garantida já em janeiro.

“Não vamos negociar números a seco”, garante João Vieira Lopes ao Expresso. Ora, como o Governo “não quis enquadrar a negociação do aumento do salário mínimo no próximo ano na negociação mais global sobre a política de competitividade e rendimentos, que vai acontecer mais tarde, na prática, o que o vai fazer, na prática, é comunicar um número para o salário mínimo. Não podemos chamar a isso negociar um acordo”, vinca o líder dos patrões do comércio e serviços.