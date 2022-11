Como pôr a economia portuguesa a crescer o dobro?

A economia portuguesa tem potencial para crescer 3% a 4% ao ano, caso o país se comece a aproximar do desempenho dos seus 40 parceiros da União Europeia (UE) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) em termos da educação do seu capital humano, do investimento no capital físico e seu progresso tecnológico e na melhoria da qualidade e governança das suas instituições.

Quem o diz é Francisco Veiga, o professor e presidente da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e coordenador do estudo “Crescimento da Economia Portuguesa” que foi apresentado, esta semana, no congresso anual da Confederação Empresarial de Portugal (CIP).

