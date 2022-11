Amazon cai em bolsa e Bezos deixa de ser o homem mais rico do mundo

Após falhar as estimativas dos analistas para os resultados trimestrais da Amazon, Jeff Bezos deixou de ser o homem mais rico do mundo.

Esta quinta-feira, os investidores penalizaram a tecnológica em bolsa - a sua cotação caiu cerca de 9% (para 1.624 dólares por ação) no mercado after-hours, recuperando depois ligeiramente - e o fundador e presidente da empresa viu a sua fortuna, medida através do valor em bolsa, cair para 103,9 mil milhões de dólares.

Bezos, que era o mais rico desde 2018, perde assim esse título para o fundador da Microsoft Bill Gates, cuja fortuna tem uma avaliação de 105,7 mil milhões de dólares.

Mas o rombo na fortuna de Bezos não se deve apenas à queda da Amazon em bolsa. Recorde-se que o líder da tecnológica transferiu, no âmbito do acordo de divórcio, um quarto das suas ações para a ex-mulher MacKenzie Bezos, cuja fortuna está avaliada em 32,7 mil milhões de dólares.

Apesar de ter apresentado, na quinta-feira, um aumento das receitas para 70 mil milhões de dólares (acima das expetativas de 68,8 mil milhões de dólares dos analistas) para o terceiro trimestre, a Amazon registou lucros de 2,1 mil milhões de dólares ou 2,23 dólares por ação - menos que a expetativa dos analistas de 4,62 dólares e uma queda de 26% face a os lucros do mesmo trimestre de 2018.

Esta é a primeira vez, nos últimos dois anos, que os lucros da empresa caíram face ao ano anterior.

A Amazon justifica os resultados com o grande investimento em logística e infraestrutura de entrega, que tem o objetivo de tornar norma as entregas gratuitas no prazo de um dia para clientes Prime. Os custos globais com as entregas aumentaram 46% para 9,6 mil milhões de dólares em relação ao ano passado - depois de aumentos de 36% no segundo trimestre e 21% no primeiro.

“Os clientes adoram a mudança do Prime de dois dias para um dia — este ano já encomendaram milhares de milhões de produtos através das entregas gratuitas de um dia. É um grande investimento e a decisão certa para os clientes a longo prazo”, afirmou Jeff Bezos. “E, apesar de ser contraintuitivo, as entregas mais rápidas geram menos emissões de carbono porque estes produtos são enviados desde centros de entrega muito próximos do cliente — não é simplesmente viável utilizar rotas aéreas ou de longo curso.”