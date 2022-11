Durão Barroso: “Se queremos que o capitalismo se mantenha aceitável, temos de o mudar”

"Se queremos que o capitalismo se mantenha aceitável, temos de o mudar", avisou o agora chairman do banco Goldman Sachs International, Durão Barroso, na conferência "Impact Agenda: Next Steps for Business" hoje promovida pela sociedade de advogados PLMJ, ao qual o Expresso se associou.

O investimento de impacto é a aplicação de capital em atividades, organizações ou fundos com o objetivo de obter simultaneamente um retorno financeiro e um retorno de valor para a sociedade, designadamente encontrando soluções inovadoras para os maiores desafios e ambientais do nosso tempo.

"Para muitos, ainda é um tema bastante desconhecido", alertou Luís Pais Antunes, o managing partner da PLMJ, que foi o anfitrião desta conferência.

A debater os desafios para as empresas deste tipo de investimento cada vez mais premente estiveram Conceição Lucas, presidente do Banco Atlântico Europa, João Gião, membro do conselho de administração da CMVM, Luís Jerónimo, diretor do programa Gulbenkian Sustentabilidade, Bruno Ferreira, sócio da PLMJ, Dulce Mota, CEO do Banco Montepio, Duarte Braga, sócio sénior Ibéria da McKinsey, Filipe Santos, diretor da Católica Lisbon School of Business and Economics, e André Figueiredo, sócio da PLMJ.

António Miguel, o CEO da Maze Impact a quem coube encerrar a conferência, rematou que a "criação de impacto social e ambiental é uma das maiores oportunidades económicas do nosso tempo".