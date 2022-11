Construtoras espanholas dominam obras públicas da ferrovia

Para balizar a conversa, uma pergunta em modo de polígrafo: é verdade que as construtoras de raiz espanhola detêm uma quota leonina e exagerada no mercado de obras públicas? Este é um exercício do tipo ‘faça você mesmo as contas’, mas fica já uma advertência prévia. Há uma realidade para o universo Infraestruturas de Portugal (IP) e uma outra para o resto do mercado.

“Se pudesse também gostaria de ganhar obras em Espanha. Mas, não me deixam”, reage António Mota, líder do conglomerado Mota-Engil.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).