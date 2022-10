Caixa vende fundos imobiliários à Arrow Global

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vendeu os fundos imobiliários Beirafundo, no qual tinha uma posição direta de 41,39%, e Ibéria, à Norfin, gestora imobiliária detida pela Arrow Global, revela o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira.

Segundo o relatório e contas da CGD para o primeiro semestre de 2019, o “valor de balanço dos imóveis detidos pelos Fundos Beirafundo e Ibéria em 30 de junho de 2019 ascendia a 34,514 milhões de euros”.

A Caixa não revela a quem vendeu os dois fundos, porém, num comunicado publicado na CMVM no início deste mês, a Norfin fez saber "que por deliberação do conselho de administração da CMVM de 5 de setembro do corrente ano foi aprovada a substituição da Fundger [da CGD] pela Norfin SGFII como sociedade gestora do fundo de investimento imobiliário fechado Beirafundo".

O fundo Beirafundo engloba três ativos: Blue Gardens, Real Forte III e Verde Parque. Todos são situados em Lisboa.

Já o fundo Ibéria tem na sua carteira de ativos o Shopping Batalha, o Atlantic Park de Ovar, mas também o Edifício Polo Tecnológico Carnide, entre outros.