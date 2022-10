Gestão do fundo que comprou Vale do Lobo ganha €17 milhões

Foi o melhor ano de sempre para os sócios da ECS Capital, a maior gestora de fundos de recuperação de empresas em Portugal. Só no fundo FLIT, que gere dezenas de ativos imobiliários, incluindo o empreendimento de Vale do Lobo, a sociedade gestora somou no ano passado um lucro de €17 milhões, mais do que triplicando os ganhos do ano anterior.

As comissões de gestão do FLIT até recuaram 4,5%, para €4,9 milhões, mas a venda de ativos daquele fundo rendeu aos sócios da ECS Capital (que são os donos da entidade gestora, a empresa luxemburguesa PTREL Management) ganhos de mais de €12 milhões. A maior parte deste “bónus” veio da venda das Torres de Lisboa ao magnata francês Pierre Castel por €106 milhões.

