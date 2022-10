Socialista José Lemos é assessor da Cofina na compra da TVI

A boutique financeira Clearwater International, fundada pelo socialista e antigo presidente do Central Banco de Investimento (CBI), é quem está a assessorar a compra da Media Capital pela Cofina, conforme noticiou o Expresso. A escolha da empresa do ex-presidente da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto tem causado alguma surpresa nos meios financeiros, uma vez que se trata daquele que (a concretizar-se) será um dos maiores negócios do ano — em causa está um investimento de €255 milhões, e seria mais natural que Paulo Fernandes tivesse optado por um banco de investimento.

