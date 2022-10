Paulo Fernandes: compra da TVI “garante a existência de um grupo de media independente”

A Cofina diz que a compra da Media Capital "garante a existência de um grupo de media independente e capaz de reforçar o papel" que os meios de comunicação social "têm enquanto pilar essencial" na democracia.

A dona do Correio da Manhã anunciou hoje que chegou a acordo com a espanhola Prisa para a compra da totalidade das ações da Media Capital, valorizando a empresa em 255 milhões de euros ('enterprise value').

"Esta aquisição enquadra-se na visão que a empresa tem para os media e afigura-se como aquela que melhor é capaz de garantir o seu crescimento e a sua sustentabilidade, e está em linha com a tendência global para a consolidação do setor dos media nos últimos anos", refere a administração da Cofina, liderada por Paulo Fernandes, num comunicado enviado à Lusa.

"O projeto da Cofina passa por manter as linhas editoriais dos diferentes meios de comunicação social que detém e que passará a deter, bem como todos os profissionais que estejam dispostos a colaborar neste novo projeto", prossegue.

"Esta aquisição garante a existência de um grupo de media independente e capaz de reforçar o papel que os media têm enquanto pilar essencial à vida de uma sociedade democrática", salienta a Cofina, que refere que, "no que diz respeito à atividade de produção, o caminho passará por intensificar a criação de conteúdos de perfil exportador, tendo em vista a transposição para a legislação nacional da designada 'diretiva Netflix'".

"O novo grupo Cofina constituir-se-á como uma plataforma mais competitiva capaz de assegurar aos portugueses uma oferta diversificada de conteúdos de informação e de entretenimento, através da imprensa, televisão e rádio, seja 'offline' ou 'online'", adianta, salientando que "contará ainda com os melhores profissionais, seja nas áreas de televisão, rádio, imprensa e produção, garantindo a criação de condições de desenvolvimento pessoal e profissional, de forma sustentável".