Prejuízos na TAP agravam tensão com o Governo

A primeira metade do ano correu mal à TAP e isso está refletido nas contas. A companhia apresenta prejuízos elevados no primeiro semestre: 119,7 milhões de euros, os mais altos desde a privatização. Em 2018 os prejuízos da TAP foram de €90 milhões nos primeiros seis meses do ano, o que já era um significativo agravamento face aos resultados negativos de €54 milhões no período homólogo, mas este ano serão ainda piores. Uma má notícia que chega antes das eleições.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)