Sporting vai dar cheques bebé de 250 euros

Em Alvalade, vai haver cheques bebé de 250 euros para os trabalhadores que tiverem filhos no próximo ano. A medida está contemplada no Plano para a Igualdade – ano 2020 do Sporting Clube de Portugal, apresentado esta segunda-feira pelo Clube na CMVM - Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.

O plano de ação leonino para o próximo ano no campo da igualdade de género destaca o objetivo de “assegurar e contribuir para um processo de recrutamento justo e objetivo para mulheres e homens”, a par da “garantia de justiça salarial”. Promete, também, dispensas, sem perda de remuneração, em três ocasiões: nos aniversários dos trabalhadores e dos filhos e na manhã do primeiro dia de escola dos filhos até ao segundo ciclo inclusive.

“Prevenir práticas de assédio e afirmar uma cultura empresarial de respeito” é outro dos objetivos assumidos pelo clube, a par da “igualdade no acesso ao emprego” e da “garantia de justiça social” no âmbito deste plano em que a SAD leonina reafirma o compromisso de contribuir “para uma participação mais equilibrada de mulheres e homens no mercado de trabalho e na vida familiar”.

No balanço do quadro atual do clube, a SAD do Sporting informa que o universo composto por staff, técnicos/as de futebol e atletas é de 338, mas apenas 81 (24%) são mulheres. Considerando os/as atletas juniores e profissionais (109), a representação das mulheres diminui para 19,3%. Já nos cargos de chefia, a quota das mulheres é de 29%.

Na hora de apresentar contas do trabalho feito e definir novos objetivos “no quadro dos avanços civilizacionais”, cumprindo a obrigação das empresas cotadas em bolsa apresentarem um plano anual para a igualdade, a SAD do Sporting salienta “o investimento realizado nos desportos femininos, nomeadamente no futebol feminino que foi criado em 2016”. “Começou com escalão de seniores, juniores e juvenis e recentemente foi introduzido o escalão de iniciados. Deve-se esta aposta justamente à iniciativa da Sporting SAD em promover a igualdade e desmistificar a perceção de que o futebol é um desporto masculinizado”, afirma o documento.