Lisboa recebe evento da Fundação das Nações Unidas em 2020. Alterações climáticas na agenda

O Social Good Summit, evento que reúne líderes globais, inovadores e ativistas para partilharem ideias e iniciativas “que contribuam para um mundo mais justo e digno para todos”, vai chegar a Portugal na primeira metade do próximo ano.

O fórum - enquadrado no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ONU) e criado há uma década pela empresa de media digital Mashable, pela Fundação das Nações Unidas (organização norte-americana criada em 1998 pelo empreendedor e filantropo Ted Turner), pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo centro cultural e comunitário 92nd Street Y - tem contado, nos últimos anos, com a participação de várias personalidades.

Os Prémios Nobel Malala Yousafzai, Al Gore e Muhammad Yunus, os filantropos Melinda Gates e Richard Branson, os políticos Jacinta Arden e Joe Biden e ainda artistas como Whoopi Goldberg e Alicia Keys foram alguns dos oradores que passaram pelo evento.

Pensada para cerca de mil pessoas, a primeira edição portuguesa do Social Good Summit terá lugar em Lisboa. E vai focar-se na temática das alterações climáticas, tal como a 10ª edição do evento em Nova Iorque, a 22 de setembro - que conta com a presença da ativista ambiental Greta Thunberg e dos escritores Zoleka Mandela e Jonathan Safran Froer, entre outros.

Esta é a primeira vez que o fórum da Fundação das Nações Unidas chega a Portugal, apesar de não ser a estreia fora de Nova Iorque.

“A internacionalização do evento para outras partes do mundo tem acontecido, devido ao seu poder de concentração de ativistas, decisores políticos e membros da sociedade civil”, explica ao Expresso Jwana Godinho, fundadora da It’s About Impact, acrescentando que o Social Good Summit ocorre já em mais de 100 cidades por todo o mundo. “Estivémos mais de um ano para conseguirmos a licença das Nações Unidas, depois de asseguradas as condições para o fazer.”

Foi a It’s About Impact, associação sem fins lucrativos dedicada à produção de eventos e conteúdos de impacto para um público alargado, que captou este fórum para o país e que, por isso, irá organizá-lo - em conjunto com a Casa do Impacto, o hub de empreendedorismo e inovação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Este é “o primeiro grande evento aberto ao público” organizado pela It’s About Impact, fundada este ano para “trazer o rock n’ roll para o mundo do impacto”, explica Jwana Godinho, consultora de startups de impacto e ex-mentora na Impact Generator (aceleradora social da Maze-Decoding Impact), que trabalhou durante 18 anos na indústria musical e de entretenimento.

“A agenda, os projetos de impacto e a comunicação que se faz à volta deve ser tão irreverente, enérgica, criativa e sexy como qualquer bom artista ao vivo”, continua. “A química que se cria entre um artista ou banda e o público é algo único e muito especial. Ouvir uma Greta Thunberg, uma Malala ou um Richard Branson falar sobre como podemos todos tornar o mundo melhor dá-me o mesmo arrepio e entusiasmo que sinto ao ver um grande concerto.”