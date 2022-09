Sá Fernandes garante que Manuel Pinho está disponível para esclarecer suspeitas de corrupção

O advogado Ricardo Sá Fernandes, que defende Manuel Pinho no processo em que é arguido por suspeitas de corrupção envolvendo a EDP, garante que o antigo ministro da Economia está disponível para esclarecer os procuradores titulares do processo.



Pinho e Sá Fernandes chegaram ao DCIAP, em Lisboa, às 14h45, para um interrogatório que estava agendado para as 14h30, naquela que é a terceira vez que Manuel Pinho comparece no DCIAP.



"Esperamos que desta vez (os procuradores) façam perguntas. O Dr. Manuel Pinho já cá veio em 2017, voltou em 2018 e nunca lhe foram feitas perguntas. Esperamos que à terceira seja de vez", afirmou Ricardo Sá Fernandes aos jornalistas.



Manuel Pinho foi pela primeira vez ao DCIAP em Julho de 2017, quando foi constituído arguido, mas sem interrogatório. Voltou em 2018, para ser interrogado, mas o seu advogado apresentou um expediente legal, pedindo o afastamento dos procuradores, que impediu que o interrogatório se realizasse.



Manuel Pinho é o segundo arguido a ser interrogado no processo que envolve suspeitas de corrupção com a EDP, depois de em Outubro Ricardo Salgado ter ido ao DCIAP, acabando por fazer apenas uma declaração aos procuradores e recusando responder a perguntas.