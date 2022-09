Sonae Arauco puxa pelo lado verde

A parceria entre a Sonae Indústria e os chilenos da Arauco segue a todo o vapor, e a primeira prova pode ser a chaminé da fábrica de Oliveira do Hospital, de onde sai uma coluna contínua que parece fumo mas não é. “É vapor de água do processo de secagem da madeira, previamente filtrado para retirar poeiras”, explica Rui Correia, presidente executivo da Sonae Arauco, que tem nas mãos um plano de investimentos de €350 milhões para concretizar até 2022 e consagra a Portugal uma fatia de €120 milhões.

As marcas da destruição causada pelo incêndio de 15 de outubro de 2017 continuam visíveis na terra queimada e na madeira ardida da vizinhança. Mas a fábrica de Oliveira do Hospital apresenta-se de cara lavada, a trabalhar a 100%, tal como a unidade de Mangualde, apanhada também pelo fogo nesse dia.