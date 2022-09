Investidores turcos trazem a Melides casas de luxo que imitam árvores ou conchas

O projeto tem o sabor a “novo começo de vida” para o casal turco Faik e Sera Yufkayürek, que deixou o mundo financeiro e da banca — além do seu país de origem — para criar no Alentejo um hotel topo de gama com residências turísticas associadas, num investimento que irá ascender a €25 milhões, contando com apoios do Portugal 2020.

Designado Umay, o nome da deusa turca da fertilidade, o projeto turístico vai desenvolver-se em Melides, num terreno junto ao mar com 20 hectares, onde a construção não irá ocupar mais de 4%, encaixando-se dentro das ondulações naturais do solo. A previsão é que a obra comece no próximo ano, para estar concluída no final de 2021.