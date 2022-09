Sonae investiu mais de um milhão de euros por dia nos primeiros seis meses do ano

Na primeira apresentação de resultados semestrais sob a liderança de Cláudia Azevedo, a Sonae apresenta um aumento de 11% nas vendas, para os 2,985 mil milhões de euros, a refletir um crescimento transversal a todos os negócios. “A Sonae teve um primeiro trimestre muito positivo, com forte crescimento, melhorias de rentabilidade e importantes marcas em termos de gestão de portfólio”, destaca a presidente executiva do grupo em comunicado.

Os lucros atribuíveis aos acionistas caíram 52,8%, para 38 milhões de euros, mas isso reflete o impacto da venda da Outsystems no segundo trimestre do ano passado, diz a empresa, destacando que os resultados líquidos numa base comparável aumentaram 24%.

Quanto aos outros indicadores, o grupo registou melhoria da rentabilidade operacional, com o EBITDA subjacente a aumentar 24%, para os 243 milhões de euros, e o EBITDA a crescer 9,6%, para os 284 milhões de euros. Já a dívida, que somava 1,755 milhões de euros no final de junho, diminuiu 131 milhões de euros numa base comparável, com o custo a permanecer estável, nos 1,3% e o perfil de maturidade média a aumentar para mais de 4 anos.

O grupo, que no período de um ano (junho de 2018 – junho de 2019) criou 1.200 postos de trabalho, apresenta, também, um crescimento de 25% no investimento. Em 6 meses, a Sonae investiu 189 milhões de euros, o que representa mais de um milhão de euros por dia, combinando a compra de participações na Cellwize e CB4, no universo da Sonae IM, e da rede de parafarmácias e cosmética espanhola Arenal (Sonae MC), com a abertura de 30 novas lojas, 5 das quais da insígnia Continente Bom Dia (Sonae MC).

No comunicado de apresentação dos resultados semestrais, o grupo destaca “uma contribuição particularmente forte da Sonae MC, um crescimento sólido na Sonae IM e uma melhoria de desempenho da Worten e Sonae Fashion no segundo trimestre”. Quanto aos negócios não consolidados, a Sonae sublinha “evoluções muito positivas”, também na casa dos dois dígitos, na MDS e ISRG (Iberian Sports Retail Group).

Online e Espanha em destaque

Por negócios, a Sonae MC supera a barreira dos 2 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 10% face a período homólogo ou de 3,9% numa base comparável, mas que sobe até aos 6,7% considerando apenas o segundo trimestre.

A Worten fechou junho com vendas de 473 milhões de euros, em linha com o ano passado, apesar de 2018 ter tido um impulso especial dos televisores devido ao mundial de futebol. E as vendas online no segundo trimestre dispararam 50% em Portugal, levando a empresa a “reforçar a sua estratégia omnicanal em Espanha, implementando um programa ambicioso para melhorar a rentabilidade nesta geografia a curto-médio prazo que inclui o reforço da aposta online, a maior eficiência de custos na estrutura e a suspensão de lojas com menor retorno”.

Na Sonae Fashion, o crescimento semestral foi de 3,5%, a beneficiar do salto de 7,4% no segundo trimestre do ano, para os 177 milhões de euros. No conjunto, as insígnias desta empresa aumentaram em mais de 30% as vendas online no primeiro semestre do ano.

O volume de negócios da ISRG aumentou 13,9%, para os 328 milhões de euros, puxado pela JD Sprinter, enquanto a Sonae FS cresceu 20% (17 milhões de euros) e viu o cartão Universo passar os 800 mil subscritores (+134 mil que em junho do ano passado).

A Sonae IM, que juntou a israelita Cellwize ao seu portfólio, assim como uma participação na CB4 no segundo trimestre do ano, faturou 93 milhões de euros (+29,7%) até junho, “impulsionada sobretudo pela integração da Nextel e a aquisição da Excellium”.

Nos centros comerciais, a Sonae Sierra registou um crescimento de 6,4% no volume de negócios do semestre, para os 113 milhões de euros, continuando sob o signo da reciclagem de capital, com a venda do Dos Mares, Leiria Shopping e Hofgarten Solingen no segundo trimestre a par do acordo para a fusão da Sonae Sierra Brasil com a Alliansce Shooping Centers tendo em vista a criação do maior operador de centros comerciais do Brasil.

Na NOS, as receitais operacionais cresceram 1,2% (782 milhões de euros) e o investimento totalizou 208 milhões de euros.