EDP Serviço Universal perde a marca EDP e passa a chamar-se SU Eletricidade

Era uma mudança há muito prevista mas só agora concretizada. A EDP Serviço Universal, empresa do grupo EDP que opera como comercializador de último recurso (CUR), assegurando o fornecimento de eletricidade com tarifas reguladas, vai passar a chamar-se SU Eletricidade, deixando cair a marca EDP.

A transformação acaba de ser aprovada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e "visa evitar confusão com as demais marcas do grupo EDP", incluindo uma mudança completa de imagem na marca do incumbente.

Assim, a ERSE aprovou a nova marca SU Eletricidade, entre várias propostas pela própria EDP. A nova marca adota uma linha gráfica em tom verde claro e com letras maiúsculas, distinta da usada pelo grupo EDP (cuja cor de referência é o vermelho).

A implementação da nova marca por parte do grupo liderado por António Mexia deverá estar concluída até 14 de janeiro de 2020.

A SU Eletricidade continuará a ser detida pelo grupo EDP, mantendo as obrigações de serviço público que vigoravam até agora, como a comercialização de energia a qualquer consumidor que o solicite (por preferir a tarifa regulada ou por não encontrar um comercializador disponível para o abastecer no mercado livre), mas também a aquisição da energia dos produtores do regime especial (renováveis e cogeração).

Atualmente o comercializador de último recurso conta com 1 milhão de clientes domésticos (entre os 6 milhões de consumidores residenciais), aos quais está associada uma fatia de 6% do consumo total de energia elétrica em Portugal.