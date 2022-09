Prisa confirma negociações com Cofina pela TVI

A Prisa confirmou esta quinta-feira que está a negociar com Paulo Fernandes, da Cofina, a alienação da Media Capital, o grupo que detém a TVI. A informação foi avançada em comunicado pelo grupo espanhol.

“Em relação às notícias publicadas em alguns meios de comunicação, e em conformidade com o assinalado pela Cofina no facto relevante comunicado em Portugal à CMVM pela Cofina, a Prisa comunica que mantém negociações em regime de exclusividade com a Cofina em relação a uma potencial venda da participação acionista que a Prisa detém na sua filial cotada portuguesa Media Capital”, pode ler-se na nota publicada no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Tal como o Expresso avançou na quarta-feira, Paulo Fernandes, CEO da Cofina – grupo que inclui meios de comunicação como o Correio da Manhã, Record, Sábado e Jornal de Negócios –, decidiu entrar em negociações para a compra da TVI à espanhola Prisa

A notícia foi entretanto confirmada oficialmente pela Cofina. A CMVM determinou esta tarde a suspensão da negociação das ações da Cofina e da Media Capital depois da notícia do Expresso sobre a existência das negociações exclusivas. Na altura da suspensão, poucos minutos antes do fecho da Bolsa, as ações da Cofina estavam a subir 6,71%, com 130.198 títulos negociados.