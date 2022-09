Airbnb já rende mais de €2 mil por mês a cada proprietário de Lisboa

O arrendamento de curta duração através da plataforma digital de reservas Airbnb já rende uma média mensal superior a €889 por propriedade e a €2084 por proprie­tário na capital portuguesa, revelou ao Expresso o geógrafo Pedro Chamusca, que é investigador em políticas públicas e coesão territorial e um dos autores do recente livro “Lisboa e a Airbnb”.

Os cálculos deste membro da direção da Associação Portuguesa de Geógrafos têm por base os próprios dados oficiais da Airbnb entre 24 de outubro de 2017 e 23 de outubro de 2018, precisamente o ano que antecedeu a entrada em vigor da nova lei de alojamento local em Portugal.