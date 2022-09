Veja aqui onde ainda pode encher o depósito e os postos que já estão em baixo

A greve dos motoristas começa no dia 12 de agosto, mas a corrida aos combustíveis já arrancou e há duas formas de ver o que se passa no terreno: Se prefere a versão do copo meio cheio, dos 2.913 postos de combustível que existem em todo o país, 99,24% estão a funcionar em pleno e nenhum posto está fechado, mas se optar pela visão do copo meio vazio, 12 esgotaram a gasolina, 15 têm os tanques de gasóleo vazios e três não têm GPL.

A informação é das estatísticas dos Voluntários Digitais Em Situações de Emergências para Portugal (VOST) que pode consultar na página Já Não Dá Para Abastecer.