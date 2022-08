Juros da dívida a 10 anos em novo mínimo histórico

As taxas (yields) dos títulos portugueses no prazo de referência, a 10 anos, desceram esta segunda-feira no mercado secundário da dívida soberana para 0,263%, um novo mínimo histórico. O anterior mínimo registado a 3 de julho situava-se em 0,278%.

O movimento de descida das taxas de remuneração das obrigações é generalizado na zona euro e na Europa em geral. A 10 anos, as taxas dos títulos alemães, que servem de referência na Europa,e que estão em valores negativos, caíram esta segunda-feira para um mínimo histórico de -0,537%.

No mercado secundário da dívida transacionam-se os títulos detidos pelos investidores. No mercado primário, os Estados emitem os títulos. Portugal pagou 0,51% no último leilão de obrigações do Tesouro a 10 anos. Emitiu 753 milhões de euros à taxa de colocação mais baixa de sempre naquele prazo.

A continuar este movimento de descida no mercado secundário, o Tesouro português poderá fixar novos mínimos históricos nas taxas de remuneração pagas aos investidores em próximos leilões. A taxa média de colocação de nova dívida portuguesa (em todos o prazos) desceu para um mínimo histórico de 1,4% durante o primeiro semestre deste ano.

O movimento de baixa generalizada das taxas da dívida na zona euro é motivado pelo agravamento da guerra comercial entre os EUA e a China, toldando ainda mais as perspetivas da economia mundial, e pela expetativa de que o Banco Central Europeu responderá a esta degradação da conjuntura com um pacote de novos estímulos monetários na próxima reunião a 12 de setembro.