António Ramalho diz que o pior já passou no Novo Banco

O Novo Banco apresentou prejuízos de €400 milhões nos primeiros seis meses deste ano. Trata-se de um agravamento para quase o dobro, quando comparado com o primeiro semestre do ano passado. Mas António Ramalho está otimista. A parte tóxica do banco, o legado, como lhe chama, é a responsável por essas perdas e está em redução. A parte saudável, a recorrente, está a dar lucros. Contudo, mesmo aí o cenário não é perfeito. A margem financeira cresceu, mas já se sente o aumento de imparidades para crédito. E o crédito malparado ainda tem muito por onde cair. Mesmo assim, o otimismo não se esvai.

“Uma descida no último ano de 39% no legado e um crescimento superior a 33% do resultado core do recorrente não só prova que estamos num bom caminho, como já passámos o ponto do não retorno”, declara António Ramalho ao Expresso.