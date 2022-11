KPMG pode sofrer com BCP devido ao BES

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) avançou para uma acusação contra a KPMG devido a irregularidades na auditoria ao Banco Espírito Santo até 2014. Nesta fase não há ainda uma decisão final mas, havendo uma condenação, pode ter consequências num outro processo da auditora relacionada com o Banco Comercial Português. Embora, neste momento, não haja certezas.

A KPMG era a responsável pela certificação oficial das contas do BES até à resolução em 2014, mas, por conta da auditoria que fez ao banco e à sua relação com a unidade angolana, o BESA, foi alvo de uma acusação por parte da CMVM, como deu conta o “Jornal de Negócios”. Agora, há tempo para a defesa e só depois haverá uma decisão final de condenação ou arquivamento.