Enjoos na TAP: Sindicatos vão fazer testes de toxicidade independentes a tripulantes em agosto

"Após todas as evidências de sintomas e situações de mal estar físico que têm sido registadas a bordo de alguns aviões da TAP, nomeadamente de alguns A330- 900 Neo, nos últimos meses, a direcção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) decidiu, pelos seus próprios meios, averiguar quais as causas que poderão estar na origem deste tipo de acontecimentos", lê-se num comunicado enviado aos associados a que o Expresso teve acesso.

Os testes vão ser feitos em duas fases distintas. A primeira fase decorrerá em agosto e contempla a medição do nível de oxigénio no organismo dos tripulantes em diferentes tipos de aeronave e nas diversas fases do voo dos A330-900. A estes tripulantes irá ser entregue um oxímetro que medirá a "saturação de O2" presente no sangue.

A segunda fase de testes será realizada em dois passos e serão feitas análises para exposição a agentes contaminadores que poderão propagar-se pela ar da cabine da aeronave, como é o caso de organofosforados e de metais, refere o comunicado. A fase final destes testes decorre em setembro.

O sindicato reconhece que a TAP implementou algumas medidas mitigatórias do problema, sob indicação da Airbus, e que isso reduziu os episódios de sintomas de enjoos e mal estar, mas não os extingiu. Ou seja, as medidas são "insuficientes para a resolução do problema". Por isso, a direcção do SNPVAC decidiu recorrer a uma instituição credenciada, externa à TAP, para que se possa descobrir o motivo que causa tais sintomas nos tripulantes".