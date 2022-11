Agora é que é: chegaram as SIGI ao imobiliário

Foi à direita, junto do PSD e do CDS, que o Governo encontrou aliados para viabilizar o novo regime legal das Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária (SIGI), as novas sociedades de investimento pelas quais o sector imobiliário suspira há anos. As alterações ficaram fechadas esta semana, mesmo na reta final dos trabalhos parlamentares e, contrariando os cenários mais turbulentos que chegaram a recear-se, o regime que agora sai da Assembleia da República é considerado pelo mercado melhor do que o que entrou.

