Sócios da Deloitte pagam 9 milhões ao Fisco para evitar litígios

Foram vários meses de contactos entre a Autoridade Tributária (AT) e os responsáveis da Deloitte Portugal. Na sequência da revelação pelo Expresso de como num só ano os sócios portugueses da Deloitte haviam recebido €53 milhões em dividendos através de uma estrutura de empresas em Malta, e após uma denúncia anónima de 2017 sugerir a possibilidade de isso configurar um crime de fraude fiscal, a AT pôs-se no terreno. Como acabou? Com o Fisco a considerar que tirar dividendos de Angola através de Malta é uma operação regular, mas que a forma como alguns desses dividendos chegavam depois a Portugal levantava problemas. Corolário: 48 sócios da Deloitte decidiram pagar €9 milhões de IRS, pondo uma pedra sobre o assunto. E em dezembro de 2018 o processo foi arquivado.

