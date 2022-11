Investimento chinês através de vistos gold recua 28,5% no primeiro semestre

O investimento chinês por via de atribuição de vistos 'gold' recuou 28,5% no primeiro semestre deste ano, face a igual período de 2018, para 120,7 milhões de euros, de acordo com dados pedidos pela Lusa ao SEF.

Nos primeiros seis meses de 2018, o investimento de origem chinesa captado através de Autorizações de Residência para Atividade de Investimento (ARI) ascendeu a 168,9 milhões de euros, num total de 302 vistos 'dourados' atribuídos.

Este semestre foram concedidos 218 ARI a cidadãos da China. Por sua vez, o investimento do Brasil captado por via dos vistos 'gold' totalizou 81 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um aumento de 10,5% face aos 73 milhões de euros registados um ano antes.

Até junho foram atribuídos 111 ARI, contra 88 um ano antes. Já o investimento de origem turca registou um decréscimo de 53% no primeiro semestre deste ano, face a igual período de 2018, para 27,5 milhões de euros. Na primeira metade do ano foram atribuídos 52 vistos 'gold' a investimentos da Turquia, o que compara com 117 em igual período do ano passado.

Entre janeiro e junho, o investimento sul-africano captado através dos vistos 'gold' atingiu 13 milhões de euros, o que representou uma descida de 34% face ao montante angariado um ano antes, num total de 31 vistos concedidos.

Nos primeiros seis meses do ano, o investimento norte-americano suplantou o russo, que em igual período de 2018 integrava o grupo das cinco nacionalidades que mais tinham investido em Portugal através das ARI, com um montante de 17,6 milhões de euros e 27 ARI.

Neste semestre, os Estados Unidos investiram 19,7 milhões de euros, o que corresponde à atribuição de 31 ARI. Em mais de seis anos e meio - o programa ARI foi lançado em outubro de 2012 -, o investimento acumulado até junho totalizou 4.622.042.687,16 euros, com a aquisição de imóveis a somar 4.179.555.493,41 euros.

Os vistos "dourados" atribuídos por via da transferência de capital ascendem a 442.487.193,8 euros. Desde a criação deste instrumento, que visa a captação de investimento, foram atribuídos 7.583 ARI: dois em 2012, 494 em 2013, 1.526 em 2014, 766 em 2015, 1.414 em 2016, 1.351 em 2017, 1.409 em 2018 e 621 em 2019.

Até junho passado, em termos acumulados, foram atribuídos 7.150 vistos 'gold' por via da compra de imóveis, dos quais 334 tendo em vista a reabilitação urbana. Por requisito da transferência de capital, os vistos concedidos totalizam 417 e foram atribuídos 16 por via da criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho.

Por nacionalidades, a China lidera a atribuição de vistos (4.291), seguida do Brasil (764), Turquia (347), África do Sul (299) e Rússia (263).

Desde o início do programa foram atribuídas 12.874 autorizações de residência a familiares reagrupados, das quais 1.059 este ano.