Dívida de €234 milhões da Escom afeta Novo Banco

Uma das entidades do universo Escom, hoje Legacy, é uma das grandes devedoras do Novo Banco. E é uma das sociedades cujos créditos em incumprimento estão agora a ser vendidos pelas instituição financeira. São €234 milhões, agora desvalorizados, os que estão a ser alienados a fundos compradores de ativos tóxicos, numa transação que pode trazer mais perdas para o Estado.

A Legacy Investments Assets Group Limited, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, é a quarta maior devedora do Novo Banco no conjunto de créditos que estão a ser alienados no âmbito do projeto Nata 2, em que está à venda uma carteira global de €3,3 mil milhões. O crédito está registado por €234 milhões, segundo informação obtida pelo Expresso, mas não se sabe qual o nível de imparidades associadas, ou seja, de perdas já reconhecidas.