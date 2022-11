Pacotes de viagens estão mais baratos. República Dominicana baixa de €1100 para €800

Os pacotes de viagem organizados a partir de Portugal estão a ficar mais baratos de forma geral, destacando-se o caso da República Dominicana, um destino que recebe cada vez mais portugueses, e onde uma semana num hotel de cinco estrelas com tudo incluído baixou este ano da casa dos 1100 para os 800 euros. Isto numa altura de pico de época e sem ser em promoção, segundo os programas da Abreu, que lidera o mercado das viagens de lazer a nível nacional.

"A diferença de preço este ano para a República Dominicana é de facto muito relevante", constata Alberto Machado, porta-voz da Abreu, frisando que esta baixa de preços já estava a ser praticada e não tem qualquer ligação com os incidentes divulgados que levaram à morte de turistas norte-americanos em resorts de luxo neste destino das Caraíbas, alegadamente pelo consumo de bebidas alcoólicas em más condições.

Segundo a Abreu, estes incidentes tiveram um "impacto inexpressivo" junto dos turistas portugueses, e as viagens para a República Dominicana continuam a ser em 2018 um 'best-seller', e com as vendas em crescimento. "As vendas mantêm-se em alta, e estes incidentes não tiveram impacto de registo que beliscasse a popularidade que este destino tem junto dos portugueses", adianta o responsável da Abreu, frisando tratar-se de "um destino de férias que os portugueses gostam de repetir, e de ir lá por vários anos seguidos, reconhecendo a qualidade dos seus resorts e hotelaria".

Relativamente às razões que levam a que os pacotes de férias estejam este ano mais baixos para a República Dominicana, o porta-voz da Abreu explica que a principal "razão é haver muito maior oferta e produto disponível, que teve um grande crescimento nos últimos anos não nos esqueçamos que para as Caraíbas não só há companhias 'charter' a trabalhar, como também companhias de voos regulares".

A oferta hoteleira no destino também tem vindo a disparar, sendo a República Dominicana o local considerado mais 'quente' das Caraíbas para investimento turístico, tendo de momento em construção 11 mil novos quartos de hotel nos próximos três anos, segundo a associação hoteleira local.

Cuba, Jamaica, México e Turquia: descida de preços é geral

Mas não é só a República Dominicana a oferecer férias mais baratas, e segundo o responsável da Abreu "há uma baixa global de preços para destinos com oferta turística em todo o mundo", dando aqui o exemplo do Mediterrâneo, e destinos como a Turquia que estão a recuperar "de forma fortíssima". Ou a outros destinos das Caraíbas, como Cuba, Jamaica e México. "Mas a República Dominicana continua a ser o destino de viagens mais relevante para as Caraíbas, isso é insofismável", salienta Alberto Machado, que reitera que tal se deve a um "contexto onde há muita oferta, e para muitas latitudes, no fundo há muita coisa à venda, o que faz com que os dias que correm sejam uma altura boa para viajar. Nota-se que está muito apetecível para fazer viagens, pois os preços estão convidativos. A chave do soneto é que há muitos produtos e mercados a concorrer".

A Abreu nota que na venda de viagens a nível nacional "houve este ano algumas diferenças face ao ano passado" - no primeiro quadrimestre do ano "vendeu-se muito bem", seguiu-se um abrandamento, e o mercado está a voltar a subir. "Vamos continuar a vender férias de verão até em agosto", prevê Alberto Machado, que entre este 'boom' destaca os cruzeirois."As viagens de cruzeiros são um produto que nos últimos anos em Portugal tem tido um crescimento imparávavel", garante.

República Dominicana prepara roteiro especial para portugueses

A República Dominicana recebeu no ano passado 40,5 mil turistas portugueses, tendo sido Portugal o país de maior crescimento como mercado emissor, logo a seguir a Inglaterra, e gerando em 2018 um acréscimo de mais 9.188 turistas neste destino, segundo dados recolhidos pelo Presstur.

A pensar especialmente nos portugueses, o Turismo da República Dominicana compilou um 'top' de 10 lugares no destino que são "imperdíveis" para as suas férias, destacando que entre as atrações que o destino tem a oferecer aos turistas lusos "as praias são o ponto forte, mas nem só de praia se faz a ilha caribenha", e põe também a tónica na "gastronomia do Caribe, boa música e dança, atividades radicais e espaços para fazer as melhores compras do ano". Segue-se a lista dos 10 locais do roteiro selecionado para os portugueses pelo Turismo da República Dominicana:

1 - Salto del Limón (Samaná)

A caminhada até ao Salto del Limón, um caminho com mais de dois quilómetros pode ser feito a pé ou a cavalo, é uma "verdadeira imersão pela natureza mais profunda desta ilha caribenha", marcado por espécies locais como, a palmeira real ou abacaxis e "a música de pássaros como a Cigua Palmera, o pássaro nacional da República Dominicana, o Pica Pau das Antilhas e o Barrancoli de bico-largo", descreve o Turismo da República Dominicana. E salienta que à chegada, há "uma cascata com mais de 40 metros de altura que caem bem do topo da Serra de Samaná", e "com o tempo convidativo não se deve perder um mergulho na piscina natural de água verde-esmeralda".

2 - Las Terrenas (Samaná)

Uma das maiores cidades de Samaná, Las Terrenas é descrita como tendo "o melhor de dois mundos, as praias paradisíacas da República Dominicana e um ambiente verdadeiramente cosmopolita", com hotéis de marcas internacionais, além de restaurantes e bares para todos os gostos. Durante o dia, é recomendada a visita à Praia Bonita e à Praia Cosón. "Quando o sol se puser, passe por um dos vários espaços de diversão noturna onde as noites ganham vida com muita dança, ao longo da fileira de bares de Pueblo de Los Pescadores", propõe o turismo local

3 - Playa Macao (Punta Cana)

No extremo norte da região de Punta Cana, a Playa Macao é um lugar indicado para a prática de surf, tendo "um mar de ondas bem definidas e conhecida pelos seus ventos alísios". É também "uma das zonas com os melhores restaurantes do país para comer peixe fresco".

4 - Bávaro Adventure Park (Punta Cana)

A pouca distância da praia, o Bávaro Adventure Park é recomendado "para quem procura adrenalina e emoção sem ir muito longe". Entre as opões disponíveis, os visitantes podem fazer slide, paintball, escalada, segway, bungee jumping num trampolim gigante e até simulação de voo e andar de bicicleta num circuito de montanha. É também uma atração para os mais novos , permitindo o contacto com mais de 20 espécies de dinossauros em ambiente natural, no Parque dos Dinossauros.

5 - Playa Bayahibe (La Romana)

É um lugar indicado "para quem não gosta de grandes enchentes", uma vez que a Playa Bayahibe é conhecida "pelas suas areias brancas, mas a maioria dos turistas prefere dirigir-se para as ilhas próximas, o que faz deste lugar um verdadeiro paraíso". Próximo do mar fica a vila propriamente dita, com bares e restaurantes de praia "onde se consegue ver um dos mais belos pôr-do-sol da República Dominicana".

6 - Casa de Campo (La Romana)

Considerado um dos melhores resorts das Caraíbas, o Casa de Campo é descrito como "um verdadeiro destino turístico dentro da República Dominicana", frequentado por "celebridades de todo o mundo para passarem as suas férias, com tranquilidade e recato", e que também é conhecido pelos seus campos de golfe.

7 - Hoyo Azul (Cabrera)

É um recanto escondido na ilha que só se descobre "depois de caminhar pela exuberante floresta dominicana e atravessar uma ponte suspensa". Coberto por vegetação e localizado no sopé de um penhasco de calcário, o também conhecido como 'buraco azul' tem 14 metros de profundidade onde se podem dar "mergulhos refrescantes em águas de nascente naturais e verdadeiramente transparentes". Localizado no Scape Park, está repleto de espécies de fauna e flora, designadamente um jardim de orquídeas.

8 - Playa Diamante (Cabrera)

É uma "das praias mais inusitadas na República Dominicana", com areia branca e águas que são "translúcidas como todas as da ilha". Mas o grande destaque vai para o rio que flui bem próximo, "e dá à areia uma textura macia e esponjosa, como se se caminhasse sobre nuvens". É também indicado para visitar em família, com crianças pequenas, devido às águas rasas por vários quilómetros.

9 - Laguna Dudú (Cabrera)

A cerca de duas horas de carro a leste de Puerto Plata e a uma hora de Playa Grande, o lugar é próprio "para a pessoa se esquecer do tempo", nadar ou passear de caiaque em "águas transparentes que são o caminho para grutas cercadas por uma floresta exuberante". O parque oferece diversas opções de entretenimento ao ar livre, incluíndo um salto para a água a partir de um 'slide radical' com 10 metros de altura.

10 - Bahía de las Aguilas (sul do país)

É descrito como "um paraíso intocado pelo homem na República Dominicana", e para "estar longe das grandes concentrações de pessoas, num espaço sem hotéis, lojas ou restaurantes". Com mais de oito quilómetros de praias de "água cristalina e protegida", integrando o Parque Natural de Jaragua, chega-se à Bahía de las Aguilas num buggy ou de barco, a partir das margens do Cabo Rojo.