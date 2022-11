Gestor italiano Andrea Orcel reclama 164 milhões ao Santander e UBS

No total são 164 milhões de euros. Esta é a soma que o gestor italiano Andrea Orcel está a reclamar ao banco UBS, de onde saiu no ano passado, e ao Santander, que com ele chegou a firmar um contrato, acabando por voltar atrás.

Depois de o Santander ter recuado na contratação que tinha sido anunciada em setembro de 2018, após perceber a dimensão dos custos que teria de suportar com o novo gestor, Orcel decidiu avançar para tribunal e está agora a reclamar ao Santander uma indemnização de 112 milhões de euros.

A este pedido, explica o jornal "Cinco Dias", soma-se um outro diferendo em que pede ao banco suíço UBS 52 milhões de euros como prémio de saída. No entanto, segundo fontes jurídicas citadas pelo "Cinco Dias", se receber a indemnização do Santander, Orcel não deverá receber também o prémio que reclama ao UBS.

Segundo o jornal espanhol, o Santander está ainda a preparar a sua defesa jurídica contra Orcel, devendo concluí-la ainda em julho.

De acordo com a mesma fonte, o Santander deverá argumentar que não formalizou um contrato com Orcel e que o que existiu foi uma proposta de trabalho, pendente de concretização após o cumprimento de uma série de condições prévias.

Segundo fontes do sector financeiro citadas pelo "Cinco Dias", o Santander terá ainda tentado chegar a um acordo extra-judicial com Andrea Orcel, mas o gestor italiano não aceitou e avançou para tribunal contra o banco espanhol.