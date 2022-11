Motoristas de pesados de mercadorias avançam com pré-aviso de greve

Os sindicatos representativos dos motoristas de veículos de mercadorias vão avançar com um pré-aviso de greve para o dia 12 de agosto, depois de a reunião desta segunda-feira ter terminado sem um entendimento com a Antram, a associação das empresas de transporte de mercadorias.

A informação do falhanço da reunião e da decisão de avançar com o pré-aviso foi avançada pela SIC Notícias e entretanto confirmada ao Expresso por fonte ligada à Antram, que indicou ainda que a conclusão da reunião estava apenas dependente de algumas formalidades, como a assinatura da ata do encontro.

A reunião arrancou às 15h e envolveu vários sindicatos, entre os quais o SNMMP - Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, que em maio deste ano promoveu uma greve que ameaçou parar o país, provocando o corte no abastecimento de combustíveis em centenas de postos.

Além do SNMMP, participaram na reunião o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias e a Fectrans - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações.

O advogado André Matias de Almeida, representante da Antram, confirmou ao Expresso o insucesso da reunião, afirmando que a Antram permanecerá em conversações com a Fectrans, a única estrutura que não avançou para um pré-aviso de greve.

Segundo André Matias de Almeida, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias, que hoje contarão com cerca de 800 a 900 trabalhadores, recusaram uma proposta da Antram para um aumento de remuneração da ordem dos 300 euros (incluindo salário-base, subsídios e complementos) já em 2020.

Os sindicatos de motoristas reivindicam um aumento salarial de 100 euros em 2020 e outro novo aumento do mesmo valor em 2021. O Expresso tentou contactar o vice-presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, mas ainda não teve sucesso.

Entretanto, em declarações aos jornalistas à saída da reunião, o representante do SNMMP rebateu as críticas da Antram, acusando a associação patronal de não estar disponível para negociar e de "dar o dito por não dito" quanto a compromissos que terão sido firmados no acordo que as duas partes firmaram para pôr termo à greve de maio.