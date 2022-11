Ministério Público investiga sócios da Deloitte por lucros de Malta

O Ministério Público está a investigar a estrutura utilizada por 48 sócios da Deloitte para fazerem chegar a Portugal €53 milhões através de sociedades sediadas em Malta, uma jurisdição onde a tributação é mais baixa mas onde não existiu qualquer atividade. O inquérito foi aberto na sequência de uma denúncia que chegou à Procuradoria-Geral da República (PGR), à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e ao Banco de Portugal, entre outras entidades.

A denúncia, anónima, data de setembro de 2017, cerca de três meses depois de o Expresso, no âmbito dos Malta Files (um trabalho desenvolvido em parceria com o consórcio jornalístico EIC — European Investigative Collaborations), ter avançado com informação sobre a forma como os serviços prestados por sócios portugueses no exterior estavam a ser faturados a sociedades em Malta, em vez de Portugal.