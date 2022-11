Sonaecom vende WeDo Technologies por 62 milhões de euros

A Sonae Investment Management – Software and Technology (Sonae IM), subdidiária da Sonaecom, vendeu a WeDo Technologies à Mobileum por 70 milhões de dólares (cerca de 62 milhões de euros), com possibilidade de encaixar até mais 27 milhões de dólares (cerca de 24 milhões de euros), em função do desempenho do negócio.

A informação foi comunicada à CMVM, onde se diz que “a Sonae IM alienará à Mobileum a totalidade do capital social e dos direitos de voto da sociedade WeDo Consulting – Sistemas de Informação, (WeDo Technologies)” e que “a concretização da transação está condicionada à verificação de um conjunto de requisitos estipulados pelas partes (condições suspensivas), da qual dependerá a produção de efeitos daquela transação”.

“Com esta transação, a Sonae IM prossegue a estratégia de gestão ativa do seu portefólio de empresas de base tecnológica, com o objetivo de consolidar a sua posição de investidor de referência a nível internacional, reforçando ao mesmo tempo o trajeto de crescimento e afirmação da WeDo Technologies no mercado global, o que representa uma clara oportunidade para a empresa e para as suas pessoas”, declara a empresa no comunicado.

Fundada em 2001 e liderada por Rui Paiva, a WeDo Technologies pertencia à Sonae IM, o braço de investimento tecnológico da Sonaecom. Atualmente com mais de 600 trabalhadores e escritórios em vários continentes, tem clientes em 105 países. Já a Mobileum é uma empresa de soluções de roaming de voz e de dados dos Estados Unidos.