Quem tem medo da Mercadona?

Na batalha para redefinir posições no retalho alimentar após a entrada da Mercadona em Portugal, o desenvolvimento de marcas próprias, com a promessa de preços mais baratos do que o das marcas dos fabricantes, pode ser um trunfo decisivo.

Uma ronda pelas principais cadeias de distribuição mostra que o sector está habituado a jogar com muitas marcas próprias, é especialmente forte nas áreas da mercearia, frescos e higiene, mas sabe responder a novas tendências como o consumo de produtos saudáveis, e chega a apresentar uma diferença de preços de 30% face à oferta dos fabricantes. Se a cadeia espanhola que agora entra em Portugal tem nas marcas próprias a sua joia da coroa, a história mostra que a adesão do mercado luso à marca própria passou de 5% para mais de 30% em duas décadas (dados na Nielsen), aumentou nos anos de crise e é um fator de diferenciação estratégica: todos os grupos apostam nos seus ‘exclusivos’ e acreditam ter, aqui, uma carta para jogar na fidelização dos clientes.

Assim, para entrar em Portugal, os espanhóis da Mercadona tiveram de fazer muito trabalho de casa.