Maior banco da Alemanha enfrenta “transformação radical”, despede 18 mil e cria unidade tóxica

“O Deutsche Bank está a transformar o seu modelo de negócio de forma radical, de forma a tornar-se mais rentável, a melhorar o retorno acionista e a conseguir crescimento a longo prazo. Para pôr esta transformação em prática, o banco vai reduzir significativamente a sua unidade de investimento e pretende cortar os custos totais em um quarto até 2022”.

Este é o primeiro parágrafo da nota de imprensa divulgada este domingo, 7 de julho, pelo maior banco alemão e que mostra o muito que tem de mudar na instituição para tentar recuperar-se. É a maior transformação “em décadas”, assumiu o presidente executivo, Christian Sewing. Um caminho que se deveu à quebra do valor do banco em bolsa (perdeu metade da cotação em dois anos), à dimensão de ativos problemáticos no balanço (em cinco anos, quatro foram de prejuízos), e que passou até por intenções de fusão (foi sem sucesso que terminaram as conversações com o também alemão Commerzabank).

A reestruturação vai passar por uma diminuição de cerca de 18 mil trabalhadores a tempo inteiro. Ficará com 74 mil funcionários. Um corte de quase 20% que será concretizado até 2022. Os custos deverão cair em 6 mil milhões de euros. Também haverá desinvestimento em áreas de negócio e redução noutras.

Esta é uma das razões para que, no segundo trimestre deste ano, o Deutsche Bank antecipe um prejuízo de cerca de 2,8 mil milhões de euros. As contas finais destes três meses (entre abril e junho) deverão ser reveladas a 24 de julho.

Aliás, até 2022, o conjunto de eventos extraordinários como imparidades, custos com reestruturações, entre outros, ascenderá a 7,4 mil milhões de euros. Para se ter uma ideia, o montante que estes eventos vão custar ao Deutsche Bank não está muito distante dos 8,9 mil milhões de euros de valor de mercado que tem a portuguesa Jerónimo Martins.

O banco sai da área de investimento mais volátil, e concentra-se numa mais estável, ainda que, como refere a Bloomberg, esta seja muito competitiva e esteja a passar por uma profunda transformação tecnológica – o plano do Deutsche Bank diz que vai investir 13 mil milhões de euros em tecnologia até 2022.

Banco mau

Como já tinha sido antecipado, também será criada uma unidade para ficar com ativos problemáticos, ou, como descreve o Deutsche Bank, “ativos com baixo retorno e que já não se enquadram na nova estratégia". São cerca de 74 mil milhões de euros de ativos ponderados pelo risco que são transferidos para esta unidade. Desinvestir é a palavra de ordem.

Não haverá capital fresco – vindo dos acionistas – para sustentar este programa, pelo que haverá um impacto nos rácios de capital. Ou seja, é preciso buscar aqueles 7,4 mil milhões de euros de custos extraordinários aos cortes ou ao aumento dos proveitos.

“O plano tem sido discutido ao pormenor com o regulador nacional, que apoia a direção e a transformação do Deutsche Bank, bem como as metas definidas no processo de transformação plurianual”, garante a instituição germânica. Tendo em conta a dimensão do banco, com importância sistémica para toda a Zona Euro, a solução tem sido tratada com pinças.

Também há novidades na organização do poder do banco, com novos administradores e novos órgãos de gestão. Tudo a partir de 1 de agosto.